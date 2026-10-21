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Erste Schätzungen: Skyward Specialty Insurance Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Skyward Specialty Insurance Group Inc Registered Shs
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Skyward Specialty Insurance Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Skyward Specialty Insurance Group 1,10 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 753,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 97,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Skyward Specialty Insurance Group einen Umsatz von 382,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,03 USD im Vergleich zu 4,07 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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