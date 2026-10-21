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Erste Schätzungen: SmartCraft Group (publ) Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
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SmartCraft Group AB (publ) Registered Shs
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SmartCraft Group (publ) Registered stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,163 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SmartCraft Group (publ) Registered noch 0,130 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SmartCraft Group (publ) Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 144,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 129,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,743 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 573,7 Millionen SEK, gegenüber 527,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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