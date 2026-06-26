Erste Schätzungen: Smartoprics Group AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smartoprics Group AS Registered wird voraussichtlich am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,021 USD gegenüber 0,040 NOK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 25,1 Millionen USD für Smartoprics Group AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 192,4 Millionen NOK erzielt wurde.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,500 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 107,9 Millionen USD, gegenüber 781,6 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net