Erste Schätzungen: SMC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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SMC wird voraussichtlich am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 816,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 701,81 JPY je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 265,42 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 32,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3479,87 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2640,04 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 1.080,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 842,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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