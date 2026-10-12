Erste Schätzungen: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

12.10.26 06:21 Uhr

SoFi Technologies wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,168 USD aus. Im letzten Jahr hatte SoFi Technologies einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

SoFi Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,591 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,86 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,77 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net