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Erste Schätzungen: Software Acquisition Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Software Acquisition Group Inc Registered Shs -A-
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Software Acquisition Group A lässt sich voraussichtlich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Software Acquisition Group A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Software Acquisition Group A nach den Prognosen von 4 Analysten 20,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,198 USD je Aktie, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 79,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 71,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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