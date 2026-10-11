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Erste Schätzungen: Sona BLW Precision Forgings informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sona BLW Precision Forgings Limited Registered Shs 144A Reg S
782.10 -12.40 -1.56 %
Charts | News | Analysen

Sona BLW Precision Forgings lädt voraussichtlich am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,27 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sona BLW Precision Forgings 2,78 INR je Aktie eingenommen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 23,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,38 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,11 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,47 INR, gegenüber 10,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 56,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,74 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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