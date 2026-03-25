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Quartalszahlen voraus

Erste Schätzungen: Sony mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

23.04.26 14:18 Uhr
Erste Schätzungen: Sony mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Analysten haben ihre Prognosen für die Sony-Bilanz abgegeben.

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Sony Corp.
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Sony lässt sich voraussichtlich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sony die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 34,76 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sony 32,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.892,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.630,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 192,04 JPY, gegenüber 188,71 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 12.346,67 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12.957,06 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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