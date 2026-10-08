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Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Sotkamo Silver AB
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Sotkamo Silver AB lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,209 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sotkamo Silver AB noch 0,010 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 207,4 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 88,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,662 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 806,0 Millionen SEK, gegenüber 393,4 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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