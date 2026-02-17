DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.298 +0,6%Euro1,1844 -0,1%Öl67,59 +0,3%Gold4.936 +1,2%
Erste Schätzungen: South Bow gewährt Anlegern Blick in die Bücher

18.02.26 06:21 Uhr
South Bow präsentiert in der voraussichtlich am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,402 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 CAD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 504,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 682,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie, gegenüber 2,08 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

