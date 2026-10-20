Erste Schätzungen: South Bow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

20.10.26 06:21 Uhr

South Bow wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,416 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 476,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 367,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 2,91 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net