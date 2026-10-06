DAX 25.433 +0,7%ESt50 6.289 +0,8%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.469 +0,1%Euro 1,1236 +0,1%Öl 99,9 -0,4%Gold 4.149 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: SouthState Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
SouthState Bank Corporation Registered Shs
85.50 EUR -1.50 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

SouthState Bank wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SouthState Bank noch 2,42 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll SouthState Bank 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 691,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SouthState Bank 980,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SouthState Bank Aktie News

Werbung

SouthState Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SouthState Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.