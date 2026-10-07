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Prognosen

Erste Schätzungen: Spotify mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Spotify mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spotify öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Spotify
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Spotify lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 29 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,82 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Spotify 5,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 29 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 4,99 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,99 Milliarden USD erzielt wurde.

37 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,21 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,53 Milliarden EUR, gegenüber 19,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.02.22 Spotify Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.07.20 Spotify overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.19 Spotify buy UBS AG
01.08.19 Spotify Outperform RBC Capital Markets
31.07.19 Spotify Hold Pivotal Research Group

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