Erste Schätzungen: Sprout Social A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Sprout Social A präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,294 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 123,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sprout Social A einen Umsatz von 115,6 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,740 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 494,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 457,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sprout Social A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sprout Social A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen