Erste Schätzungen: Stagwell A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

14.10.26 06:21 Uhr

Stagwell A wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,306 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 240,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 838,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 740,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,25 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net