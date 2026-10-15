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Erste Schätzungen: StarPower Semiconductor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
StarPower Semiconductor Ltd. Registered Shs -A-
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StarPower Semiconductor stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,358 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,89 Prozent auf 1,17 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 CNY im Vergleich zu 1,69 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,47 Milliarden CNY, gegenüber 4,00 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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