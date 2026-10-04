Erste Schätzungen: Steel Dynamics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

04.10.26 06:21 Uhr

Steel Dynamics wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,38 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,74 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,42 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 32,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,83 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,41 USD, gegenüber 7,99 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 23,92 Milliarden USD im Vergleich zu 18,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net