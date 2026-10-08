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Erste Schätzungen: Stillfront Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
Stillfront Group AB Registered Shs
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Stillfront Group Registered lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,768 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 598,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stillfront Group Registered 0,110 SEK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,26 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 SEK, gegenüber -4,750 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,71 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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