Erste Schätzungen: Strategy (ex MicroStrategy) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

14.10.26 06:21 Uhr

Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 13,86 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Strategy (ex MicroStrategy) nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 128,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -23,958 USD, wohingegen im Vorjahr noch -15,230 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 477,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net