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Erste Schätzungen: Subsea 7 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Subsea 7 S.A. (spons. ADRs)
29.40 EUR -0.20 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen

Subsea 7 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,721 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Subsea 7 nach den Prognosen von 8 Analysten 1,98 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,83 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD im Vergleich zu 1,39 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 7,74 Milliarden USD, gegenüber 7,11 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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