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Erste Schätzungen: SUGI PHARMACY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

25.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SUGI PHARMACY CO LTDShs
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SUGI PHARMACY wird voraussichtlich am 09.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,45 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SUGI PHARMACY noch 36,65 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 258,54 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SUGI PHARMACY einen Umsatz von 243,40 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 248,14 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 141,96 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.008,86 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 878,02 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

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