Erste Schätzungen: SUGI PHARMACY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
SUGI PHARMACY wird voraussichtlich am 09.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,45 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SUGI PHARMACY noch 36,65 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 258,54 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SUGI PHARMACY einen Umsatz von 243,40 Milliarden JPY eingefahren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 248,14 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 141,96 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.008,86 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 878,02 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUGI PHARMACY
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUGI PHARMACY
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent