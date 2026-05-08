Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Chemical India äußert sich voraussichtlich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,20 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sumitomo Chemical India in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,41 INR aus, während im Fiskalvorjahr 10,13 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,72 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 31,24 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net