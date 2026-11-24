Sunbelt Rentals wird voraussichtlich am 08.12.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunbelt Rentals 1,05 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,23 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 3,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 12,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net