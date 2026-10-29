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Erste Schätzungen: Suncrete A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Suncrete Inc Registered Shs-A-
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Suncrete A lässt sich voraussichtlich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suncrete A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,065 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suncrete A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 147,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,375 USD, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 449,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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