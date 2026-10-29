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Erste Schätzungen: Sundrug stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sundrug wird voraussichtlich am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 62,56 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sundrug noch ein Gewinn pro Aktie von 62,62 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sundrug nach den Prognosen von 4 Analysten 219,01 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210,74 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 282,31 JPY je Aktie, gegenüber 268,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 892,52 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 842,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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