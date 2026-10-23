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Erste Schätzungen: Suprajit Engineering stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Suprajit Engineering Ltd
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Suprajit Engineering veröffentlicht voraussichtlich am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Suprajit Engineering 3,71 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Suprajit Engineering 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,98 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suprajit Engineering 9,41 Milliarden INR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 20,26 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,31 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,58 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 38,24 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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