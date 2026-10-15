DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,87 -0,1%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.775 -1,5%Euro 1,1214 +0,5%Öl 104,4 -1,6%Gold 4.135 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Suzhou Jinhong Gas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A-
22.63 CNY -0.91 CNY -3.87 %
Charts | News | Analysen

Suzhou Jinhong Gas A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,211 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 201,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 24,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,0 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Suzhou Jinhong Gas A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 892,2 Millionen CNY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,469 CNY, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,40 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Suzhou Jinhong Gas A Aktie News

Werbung

Suzhou Jinhong Gas A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Suzhou Jinhong Gas A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.