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Erste Schätzungen: Svenska Aerogel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.07.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Svenska Aerogel Holding AB Registered Shs
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Svenska Aerogel gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Svenska Aerogel für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -39,850 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent auf 1,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,710 SEK, gegenüber -1,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 7,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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