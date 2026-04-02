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Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Svenska Handelsbanken AB (B)
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Svenska Handelsbanken (B) veröffentlicht voraussichtlich am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,62 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,19 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Svenska Handelsbanken (B) mit einem Umsatz von insgesamt 13,61 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 65,60 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,59 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,98 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 55,79 Milliarden SEK, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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