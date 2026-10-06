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Erste Schätzungen: Swedencare Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swedencare AB Registered Shs
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Swedencare Registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,368 SEK je Aktie gegenüber 0,140 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 765,7 Millionen SEK gegenüber 712,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 SEK im Vergleich zu 0,350 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,85 Milliarden SEK, gegenüber 2,68 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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