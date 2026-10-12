Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Swedish Orphan Biovitrum Un präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,311 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Swedish Orphan Biovitrum Un -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 920,6 Millionen USD gegenüber 817,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,971 USD im Vergleich zu 0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 3,40 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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