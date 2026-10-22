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Erste Schätzungen: Sylvamo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Sylvamo äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 846,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 817,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,24 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,24 Milliarden USD, gegenüber 3,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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