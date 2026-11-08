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Erste Schätzungen: Symbotic A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symbotic Inc Registered Shs -A-
32.77 EUR 1.59 EUR 5.10 %
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Symbotic A wird sich voraussichtlich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 25,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 774,1 Millionen USD gegenüber 618,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,204 USD im Vergleich zu -0,160 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,80 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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