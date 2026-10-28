Erste Schätzungen: Synsam Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.10.26 06:21 Uhr

Synsam Registered präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,899 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,900 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,90 Milliarden SEK – ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synsam Registered 1,73 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,94 SEK je Aktie, gegenüber 3,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,71 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 7,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net