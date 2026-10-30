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Erste Schätzungen: Synspective stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Aktien
Synspective Inc. Registered Shs
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Synspective lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,610 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -8,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Synspective nach den Prognosen von 5 Analysten 1,98 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 473,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 344,9 Millionen JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,04 JPY aus. Im Vorjahr waren -3,210 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,52 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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