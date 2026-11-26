Systemair Registered präsentiert in der voraussichtlich am 10.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Systemair Registered ein EPS von 1,28 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Systemair Registered in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 3,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,68 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,67 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,44 Milliarden SEK, gegenüber 12,50 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net