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Analysten-Prognosen

Erste Schätzungen: TAG Immobilien präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: TAG Immobilien präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende TAG Immobilien-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
11.09 EUR -0.09 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen

TAG Immobilien wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,380 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAG Immobilien ein EPS von 0,860 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 109,0 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 48,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 210,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,520 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 385,2 Millionen EUR, gegenüber 973,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TAG Immobilien

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital

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