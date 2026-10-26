Erste Schätzungen: TAG Immobilien präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende TAG Immobilien-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
TAG Immobilien wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,380 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAG Immobilien ein EPS von 0,860 EUR je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 109,0 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 48,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 210,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,520 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 385,2 Millionen EUR, gegenüber 973,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TAG Immobilien