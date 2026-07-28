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Zahlenausblick

Erste Schätzungen: Talanx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Talanx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Talanx öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
115.00 EUR -1.10 EUR -0.95 %
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Talanx präsentiert in der voraussichtlich am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 EUR gegenüber 2,98 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 11,82 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,64 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,88 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 9,60 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,57 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,34 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Talanx

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DatumRatingAnalyst
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.07.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)