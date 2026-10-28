Erste Schätzungen: Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Talanx zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.
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Talanx stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,74 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Talanx ein EPS von 2,29 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,27 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,41 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,11 EUR im Vergleich zu 9,60 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 49,98 Milliarden EUR, gegenüber 57,34 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Talanx