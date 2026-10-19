Erste Schätzungen: Talen Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Talen Energy wird voraussichtlich am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,67 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,57 Prozent.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,96 USD je Aktie, gegenüber -4,790 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 4,46 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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