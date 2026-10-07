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Erste Schätzungen: Talenom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talenom PLC Registered Shs
1.11 EUR 0.00 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen

Talenom wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,010 EUR je Aktie gegenüber 0,030 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,7 Millionen EUR gegenüber 29,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,055 EUR, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 112,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 109,1 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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