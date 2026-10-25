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Erste Schätzungen: Tallinna Sadam AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Aktien
Tallinna Sadam AS Registered Shs
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Tallinna Sadam AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tallinna Sadam AS Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 31,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 EUR, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 122,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 118,7 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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