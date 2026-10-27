Erste Schätzungen: Tantalus Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Tantalus Systems lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 15,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 19,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 61,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 75,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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