DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -0,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.578 +0,0%Euro 1,1205 +0,1%Öl 106,6 +1,7%Gold 3.909 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Target präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
139.80 EUR -2.20 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen

Target veröffentlicht voraussichtlich am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,39 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,20 USD, gegenüber 8,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 110,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 104,78 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Target Aktie News

Werbung

Target Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.08.19 Target overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.19 Target Outperform Telsey Advisory Group
05.08.19 Target Buy Deutsche Bank AG
29.04.19 Target Overweight Barclays Capital
18.04.19 Target Outperform Telsey Advisory Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.