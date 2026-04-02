DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.693 +0,1%Euro1,1539 ±-0,0%Öl111,2 +1,4%Gold4.661 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens
Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: TE Connectivity informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TE Connectivity Ltd.
178,00 EUR -1,00 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TE Connectivity äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll TE Connectivity 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,73 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TE Connectivity 4,14 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,07 USD, gegenüber 6,16 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 19,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TE Connectivity Ltd.

DatumMeistgelesen

Analysen zu TE Connectivity Ltd.

DatumRatingAnalyst
27.03.2018TE Connectivity OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2017TE Connectivity BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.11.2017TE Connectivity OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
02.11.2017TE Connectivity OutperformRBC Capital Markets
27.06.2017TE Connectivity OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2018TE Connectivity OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2017TE Connectivity BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.11.2017TE Connectivity OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
02.11.2017TE Connectivity OutperformRBC Capital Markets
27.06.2017TE Connectivity OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.03.2016TE Connectivity NeutralSunTrust Robinson Humphrey, Inc.
15.07.2010ADC Telecommunications neutralUBS AG
14.07.2010ADC Telecommunications "hold"Jefferies & Company Inc.
13.07.2010Tyco Electronics DowngradeCitigroup Corp.
13.04.2010ADC Telecommunications neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2008ADC Telecommunications DowngradeJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TE Connectivity Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen