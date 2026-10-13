Erste Schätzungen: TE Connectivity informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

13.10.26 06:21 Uhr

TE Connectivity gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,27 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,45 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,85 Milliarden USD, gegenüber 17,26 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net