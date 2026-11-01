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Erste Schätzungen: Teamshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Teamshares Inc Registered Shs
4.43 USD 0.33 USD 8.05 %
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Teamshares lässt sich voraussichtlich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teamshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,063 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 176,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,438 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 654,1 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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