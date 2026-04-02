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Erste Schätzungen: Tele2 (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tele2 AB (A)
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Tele2 (A) präsentiert voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,77 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,26 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Tele2 (A) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,26 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tele2 (A) 7,15 Milliarden SEK umsetzen können.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,83 SEK je Aktie, gegenüber 6,61 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 30,26 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 29,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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