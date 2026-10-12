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Analysen vor Bilanz

Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Temenos zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Temenos AG
72.10 EUR 1.40 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen

Temenos veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Temenos im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 CHF je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 291,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 206,9 Millionen CHF erzielt wurde.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,37 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,17 Milliarden USD, gegenüber 905,9 Millionen CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.02.13 Temenos Group kaufen Vontobel Research
27.02.13 Temenos Group kaufen Vontobel Research
30.01.13 Temenos Group kaufen Vontobel Research
24.10.12 Temenos Group underperform Cheuvreux SA
24.10.12 Temenos Group equal-weight Morgan Stanley

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