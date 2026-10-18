DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.817 +0,6%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Tempus AI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tempus AI
64.22 EUR 5.22 EUR 8.85 %
Charts | News | Analysen

Tempus AI öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Tempus AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 409,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,49 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,211 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,410 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,60 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Tempus AI Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Tempus AI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tempus AI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.